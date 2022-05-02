Нарвское горсобрание приняло решение перестать выплачивать пособия экс-мэрам

В конце апреля Нарвское городское собрание отменило эти выплаты. Они были в силе с 1994 года.

Пособие получали два бывших председателя горисполкома Эдуард Рыжаков и Валерий Четвергов, а с прошлого года также первый ”советский” мэр Нарвы Владимир Мижуй. Статус председателя Нарвского горисполкома был приравнен к статусу мэра.

Это пособие могли получать не все экс-мэры. Во-первых, только те, кто выходил на пенсию и при этом не имел трудовых отношений, во-вторых, те, кто занимал должность полный срок, не был отстранен от работы по недоверию или решению суда.

В бюджет Нарвы нынешнего года на выплату пособия экс-мэрам с учетом выплаты налогов было заложено почти 29 000 евро. С отменой выплаты пособия экономия бюджетных средств составит 19 268 евро.

Как пишет gazeta.ee, ссылаясь на слова председателя горсобрания Владимира Жаворонкова, с точки зрения социальной справедливости нужно сравнивать положение экс-мэров, получающих пособие за счет бюджета, с положением других нарвских пенсионеров, которые на такие льготы рассчитывать не могут. ”Сэкономленные средства будут направлены на нужды малообеспеченных людей, детей и пенсионеров”, — отметил Жаворонков.