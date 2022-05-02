Нарвское горсобрание приняло решение перестать выплачивать пособия экс-мэрам(2)
Три экс-мэра Нарвы, отличившиеся своими заслугами перед горожанами, получали ежемесячную выплату, равную 15 процентам от оклада действующего мэра. Если посчитать, то в последнее время это было по 600 евро в месяц, учитывая, что предыдущие два года оклад мэра составлял 4000 евро.
В конце апреля Нарвское городское собрание отменило эти выплаты. Они были в силе с 1994 года.
Пособие получали два бывших председателя горисполкома Эдуард Рыжаков и Валерий Четвергов, а с прошлого года также первый ”советский” мэр Нарвы Владимир Мижуй. Статус председателя Нарвского горисполкома был приравнен к статусу мэра.
Это пособие могли получать не все экс-мэры. Во-первых, только те, кто выходил на пенсию и при этом не имел трудовых отношений, во-вторых, те, кто занимал должность полный срок, не был отстранен от работы по недоверию или решению суда.
В бюджет Нарвы нынешнего года на выплату пособия экс-мэрам с учетом выплаты налогов было заложено почти 29 000 евро. С отменой выплаты пособия экономия бюджетных средств составит 19 268 евро.
Как пишет gazeta.ee, ссылаясь на слова председателя горсобрания Владимира Жаворонкова, с точки зрения социальной справедливости нужно сравнивать положение экс-мэров, получающих пособие за счет бюджета, с положением других нарвских пенсионеров, которые на такие льготы рассчитывать не могут. ”Сэкономленные средства будут направлены на нужды малообеспеченных людей, детей и пенсионеров”, — отметил Жаворонков.
”Разумнее было бы этим возрастным людям, которые имеют много заслуг перед городом, оставить пособие, а отменить его новым претендентам, — комментирует ситуацию Ирина Янович, депутат горсобрания. — Я знаю этих людей, считаю, что они заслужили поощрение. Мы как оппозиционные депутаты выступали за то, чтобы оставить пособие, может, даже сделать сумму меньше, зафиксировать ее, чтобы она не менялась в случае увеличения зарплаты действующего мэра города. Неоднократно с этим компромиссным вариантом выступал депутат Алексей Мяги. Нас не услышали. При таких отменах действующих решений, когда ты снимаешь зарплату или доплату, нужно очень хорошо обосновать свою позицию. Этого со стороны коалиции представлено не было. Я знаю, что по нашему порядку, эти люди, оставшиеся без пособия, могут подать в суд. И возможно, суд примет решение в их пользу”.
Опротестовать в суде решение, принятое 21 апреля большинством голосов, можно в течение 30 дней. Если этого не произойдет, то оно вступит в силу. Валерий Четвергов и Владимир Мижуй отказались прокомментировать ситуацию.