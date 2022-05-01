01.05.2022, 22:23
В Таллинне попала под машину 11-летняя девочка
Foto: Jaanus Lensment
В Таллинне автомобиль сбил девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте.
ДТП произошло вечером в 17:30 на улице Тулика у дома по адресу Эндла, 48, где начавший переходить дорогу в не предусмотренном для этого месте пешеход, 11-летняя девочка, был сбит автомобилем Škoda Enyaq, которым управлял 35-летний мужчина.
К моменту полученного от автомобиля удара пешеход дошел до пешеходного перехода, но для него на светофоре горел запрещающий красный свет. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.