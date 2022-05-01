В Таллинне попала под машину 11-летняя девочка

ДТП произошло вечером в 17:30 на улице Тулика у дома по адресу Эндла, 48, где начавший переходить дорогу в не предусмотренном для этого месте пешеход, 11-летняя девочка, был сбит автомобилем Škoda Enyaq, которым управлял 35-летний мужчина.