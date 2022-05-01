Новости Эстонии
01.05.2022, 20:13

Муж Анне Вески скончался в результате тяжелой болезни

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ФОТО: Priit Simson

Утром 1 мая после тяжелой болезни ушел из жизни супруг Анне Вески Бенно Бельчиков.

Анне Вески сообщила 1 мая на своей странице в Facebook, что ее супруг Бенно Бельчиков умер в результате тяжелой болезни.

"В июне Бенно исполнилось бы 75 лет. Мы вели совместную жизнь на протяжении длившегося в общей сложности более 40 лет брака по любви, — пишет Вески. — Без него не было бы меня. Я останусь вечно благодарна Бенно за все, что было в нашей жизни". Она добавляет, что они были счастливыми людьми, которые жили прекрасной жизнью.

В конце поста певица благодарит врачей и медицинский персонал, которые сделали все что могли. "О прощании услышат друзья в подходящее для этого время и в подходящей форме. Дорогие люди, прошу уважать мою скорбь и приватность", — пишет Вески в завершение.

Редакция RusDelfi выражает Анне Вески свои искренние соболезнования.

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