Муж Анне Вески скончался в результате тяжелой болезни

"В июне Бенно исполнилось бы 75 лет. Мы вели совместную жизнь на протяжении длившегося в общей сложности более 40 лет брака по любви, — пишет Вески. — Без него не было бы меня. Я останусь вечно благодарна Бенно за все, что было в нашей жизни". Она добавляет, что они были счастливыми людьми, которые жили прекрасной жизнью.