Муж Анне Вески скончался в результате тяжелой болезни(9)
Утром 1 мая после тяжелой болезни ушел из жизни супруг Анне Вески Бенно Бельчиков.
Анне Вески сообщила 1 мая на своей странице в Facebook, что ее супруг Бенно Бельчиков умер в результате тяжелой болезни.
"В июне Бенно исполнилось бы 75 лет. Мы вели совместную жизнь на протяжении длившегося в общей сложности более 40 лет брака по любви, — пишет Вески. — Без него не было бы меня. Я останусь вечно благодарна Бенно за все, что было в нашей жизни". Она добавляет, что они были счастливыми людьми, которые жили прекрасной жизнью.
В конце поста певица благодарит врачей и медицинский персонал, которые сделали все что могли. "О прощании услышат друзья в подходящее для этого время и в подходящей форме. Дорогие люди, прошу уважать мою скорбь и приватность", — пишет Вески в завершение.
Редакция RusDelfi выражает Анне Вески свои искренние соболезнования.