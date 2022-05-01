Уроженец Нарвы в Финляндии столкнулся с дискриминацией на почве русского происхождения

Финская федерация хоккея не вызвала нападающего СКА Лео Комарова в состав национальной команды на чемпионат мира, сославшись на то, что у игрока плохая форма и проблемы со здоровьем. При этом сам Лео говорит, что чувствует себя замечательно и в тонусе.

По информации "Матч ТВ", Комаров напрямую спросил у менеджмента сборной Финляндии: "Вы меня не зовете на чемпионат мира из-за русской фамилии? Или из-за того, что я не уехал весной из КХЛ?" Но представители сборной ушли от ответа.

Сейчас в общине Уусикаарлепюу, где живет семья Комарова, ведутся переговоры о переименовании арены "Komarov Arena". К тому же, супруга хоккеиста планирует сменить фамилию их общим детям из-за травли в школе.

Лео Комаров родился в Нарве, когда та входила в состав СССР. Еще ребенком он вместе с отцом переехал в Финляндию, где и начал свою карьеру. В России Комаров выступал за московское "Динамо", в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2012/13. Последним клубом для него стал петербургский СКА. Контракт российской команды с игроком завершился 30 апреля.

Несколько лет Комаров провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где выступал за "Торонто" и "Нью-Йорк Айлендерс".

В феврале 35-летний Комаров помог сборной Финляндии завоевать первые в истории страны золотые медали Олимпиады.

Чемпионат мира, который пройдет в Тампере и Хельсинки, стартует 13 мая.

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