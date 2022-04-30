В Рийгикогу продолжаются споры вокруг Закона об иностранцах: коалиция не хочет его менять

"Мы, разумеется, учтем замечания президента, и парламент вновь рассмотрит документ, и примет его в неизменном виде, таков наш план", - сказала лидер Партии реформ, премьер-министр Кая Каллас.

Ранее сообщалось, что при подготовке к третьему чтению законопроекта конституционная комиссия внесла в текст правку - слово "супруг" заменили на "близкий родственник", что является не уточнением, а существенным изменением, а следовательно нарушением процессуальных норм.

Партия Isamaa настаивает на том, что парламент должен заново обсудить закон по существу.

"Правительство неэтично использовало ситуацию войны и не ограничилось в законе решением проблемы найма украинских беженцев, что разумеется необходимо. Прикрываясь этой темой они переписали основы нашей миграционной политики, упростив наём граждан из всех третьих стран", - заявил председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.