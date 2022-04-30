В марте закупочные цены на молоко в Эстонии выросли на 35%

В марте закупочная цена на сырое молоко составляла 412,05 евро за тонну, что на 35,2% больше, чем в том же месяце 2021 года, сообщает rusERR.

По сравнению с февралем в марте закупочные цены на молоко выросли на 2,25%.

Объем закупок молока в марте составил 71 000 тонн - это на 3% больше, чем в марте 2021 года.

По сравнению с февралем показатели закупок выросли на 11%.