ВИДЕО и ФОТО | В Вильяндимаа открытым пламенем горят жилой дом и хозяйственные пристройки

В субботу в 15:28 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Кауба в Выхма (Вильяндимаа) в непосредственной близости к жилым домам загорелись подсобные помещения. Огонь очень быстро охватил и стоящий рядом 2-этажный дом.