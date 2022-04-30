30.04.2022, 18:21
ВИДЕО и ФОТО | В Вильяндимаа открытым пламенем горят жилой дом и хозяйственные пристройки
В субботу в 15:28 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Кауба в Выхма (Вильяндимаа) в непосредственной близости к жилым домам загорелись подсобные помещения. Огонь очень быстро охватил и стоящий рядом 2-этажный дом.
По словам представителя Спасательного департамента, пожару присвоен высокий уровень опасности из-за угрозы распространения огня на близлежащие жилые дома. В настоящее время горят сараи и один 2-этажный дом, еще одному жилому дому угрожает опасность.
По данным Спасательного департамента, пострадавших на данный момент нет.
Пожар начался в деревянном сарае, где хранились вещи.
Спасатели продолжают работать на месте, пытаясь противостоять распространению огня на соседние здания.