На юге Эстонии 13-летняя девочка провалилась в подвал заброшенного дома и угодила в ловушку

”В подвале дома глубина воды составляет около метра, ребенку было где-то по пояс. Под водой лежат камни и бетонные плиты, среди которых девочка застряла и уже не могла самостоятельно выбраться”, — описал случившееся представитель Южного спасательного центра Тамбет Води.

Инцидент произошел в среду вечером в заброшенном доме на улице Рахумяэ в Каркси-Нуйа. Много лет назад строительство здания забросили, однако вход на второй этаж и в подвал, частично заполненный водой, не загорожены. Опасных мест в недостроенном доме, куда часто приходят подростки, много.

По данным регистра, у здания нет собственника, а значит, никто не несет ответственности за закрытие его дверных и оконных проемов. Муниципалитет занимается этим в меру своих возможностей и, по словам издания ”Sakala” , пытается переоформить недвижимость под свою ответственность.

К счастью, в среду 13-летняя девочка была не одна, а с подружкой, которая не бросила ее и позвонила по номеру 112. Спасатели прибыли через 20 минут. Несмотря на то, что девочка не так долго простояла в ледяной воде, ее все равно доставили в больницу.

”Родители должны рассказать своим детям, что такое опасность и как себя вести себя в опасных ситуациях”, — сказал Тамбет Води.