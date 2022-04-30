Лавров ответил на обвинения России в нарушении Устава ООН анекдотом об эстонском зоопарке
На встрече с журналистами Al Arabiya министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал анекдот про эстонский зоопарк, отвечая на обвинения в адрес Москвы в нарушении Устава ООН из-за войны в Украине.
”Почему-то эта шутка про Эстонию. В зоопарке Эстонии есть пруд, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдают за крокодилом. Рядом стоят парни, которые пьют пиво. Внезапно ребенок падает в пруд к крокодилам. Парень прыгает за ним, спасает ребенка и отдает его матери. Та говорит: ”Спасибо большое, вы такой смелый эстонец!” Он отвечает: ”Я не эстонец, я русский”. На следующее утро эстонские газеты выходят с заголовком: ”Пьяный русский лишил крокодила обеда”, — заострил Лавров.
После этого глава МИД задался вопросом, верят ли обвиняющие сейчас Россию в то, что США были правы во время войн в Ираке, Сирии и при атаке на Ливию. ”Истерии, подобной той, которую мы наблюдаем сегодня, не было”, — добавил Лавров.
Ранним утром 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. В результате за 66 дней боев разрушены сотни населенных пунктов, уничтожены десятки тысяч жилых строений, практически полностью стерт с лица земли Мариуполь, погибли тысячи невинных людей.