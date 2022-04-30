Комитет ООН вновь посоветовал Эстонии решить проблему безгражданства

В опубликованном в пятницу пресс-релизе ООН отмечается, что несмотря на сокращение числа лиц без гражданства в 2021 году в Эстонии все еще оставалось 7139 человек с неопределенным гражданством. Комитет рекомендует Эстонии продолжать усилия по выявлению таких людей и оказанию им помощи в получении гражданства. Он также просит Эстонию принять национальный план по искоренению безгражданства.