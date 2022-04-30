Пациенты Ида-Вируской центральной больницы выбрали лучших работников сферы обслуживания

”Наш замечательный коллектив каждый день вносит свой вклад в то, чтобы клиенты и пациенты всегда получали необходимую поддержку и отличное обслуживание, основой которых является общение между работниками больницы и пациентами. Цель кампании заключается в том, чтобы оценить значение их работы и обратить на нее большее внимание”, — говорит специалист по обслуживанию клиентов Криста Меэру.

В этом году звания лучшего работника, обслуживающего клиентов, были удостоены медрегистратор дома здоровья Ярве Виктория Бабкина и медрегистратор стоматологической клиники дома здоровья Ярве Наталья Карнаухова.

Кем и как долго вы работаете в Ида-Вируской центральной больнице?

Виктория: Я работаю в регистратуре Ида-Вируской центральной больницы с середины 2017 года.

Наталья: На должности медрегистратора больницы я работаю уже с 2005 года. До этого я работала оператором по уборке.

Что вам нравится в вашей работе? Что вызывает трудности?

Виктория: Как работнику регистратуры, мне нравится работа с людьми и то, что я могу всегда помогать пациентам. Я каждый день несу ответственность за качество информирования пациентов, регистрации на прием к врачу и помощь в решении проблем. Что касается трудных моментов в работе, своей задачей считаю дать пациенту необходимую информацию и поддержу, потому что люди очень разные, и все они могут испытывать разные эмоции.

Наталья: Без долгих раздумий скажу, что любимая часть моей работы — это вербальный контакт. Тут я чувствую себя как в своей тарелке. На самом деле, любая трудность — это хорошая возможность приобрести новый навык.

Что вы считаете самым важным в работе обслуживающего персонала? Каким должен быть хороший работник, обслуживающий клиентов?