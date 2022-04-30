Пациенты Ида-Вируской центральной больницы выбрали лучших работников сферы обслуживания
”Наш замечательный коллектив каждый день вносит свой вклад в то, чтобы клиенты и пациенты всегда получали необходимую поддержку и отличное обслуживание, основой которых является общение между работниками больницы и пациентами. Цель кампании заключается в том, чтобы оценить значение их работы и обратить на нее большее внимание”, — говорит специалист по обслуживанию клиентов Криста Меэру.
В этом году звания лучшего работника, обслуживающего клиентов, были удостоены медрегистратор дома здоровья Ярве Виктория Бабкина и медрегистратор стоматологической клиники дома здоровья Ярве Наталья Карнаухова.
Кем и как долго вы работаете в Ида-Вируской центральной больнице?
Виктория: Я работаю в регистратуре Ида-Вируской центральной больницы с середины 2017 года.
Наталья: На должности медрегистратора больницы я работаю уже с 2005 года. До этого я работала оператором по уборке.
Что вам нравится в вашей работе? Что вызывает трудности?
Виктория: Как работнику регистратуры, мне нравится работа с людьми и то, что я могу всегда помогать пациентам. Я каждый день несу ответственность за качество информирования пациентов, регистрации на прием к врачу и помощь в решении проблем. Что касается трудных моментов в работе, своей задачей считаю дать пациенту необходимую информацию и поддержу, потому что люди очень разные, и все они могут испытывать разные эмоции.
Наталья: Без долгих раздумий скажу, что любимая часть моей работы — это вербальный контакт. Тут я чувствую себя как в своей тарелке. На самом деле, любая трудность — это хорошая возможность приобрести новый навык.
Что вы считаете самым важным в работе обслуживающего персонала? Каким должен быть хороший работник, обслуживающий клиентов?
Виктория: Я считаю, что работник, обслуживающий клиентов, всегда должен быть улыбчивым, отзывчивым и терпеливым. Я вижу, что многие пациенты волнуются, когда идут к врачу. А когда пациент замечает мою улыбку, умение общаться и слушать, то уровень его стресса снижается и его настроение улучшается. Удовлетворенность пациента всегда превыше всего.
Наталья: Общение — это основа работы обслуживающего персонала. Также важно умение быстро реагировать на запросы пациента. Умение дать пациенту высказаться — это уже полдела на пути к качественному обслуживанию. Хороший работник, обслуживающий клиентов, должен иметь позитивное отношение к жизни и быть отзывчивым.
Что вы почувствовали, когда узнали, что получили звание лучшего работника, обслуживающего клиентов?
Виктория: Я почувствовала гордость, ведь люди высоко оценили мой вклад. Я буду стараться выполнять свою работу в дальнейшем на таком же уровне.
Наталья: Я была счастлива, когда узнала это! Здорово носить такое звание.
Какой совет вы могли бы дать другим работникам, обслуживающим клиентов?
Виктория: Каждый работник, обслуживающий клиентов должен обладать вежливостью и терпением на работе и руководствоваться принципом ”Каждый работник является лицом организации”, для того чтобы успешно работать с людьми.
Наталья: Я думаю, что каждый работник, обслуживающий клиентов, в ходе работы может сам определять, какими навыками и чертами характера он должен обладать для обеспечения качества обслуживания. Прежде всего, важно не только умение общаться, но и умение слушать.
Основными ценностями Ида-Вируской центральной больницы являются благонадежность, человечность и действенность. Какая из них наиболее важна для вас и почему?
Виктория: Сложно выбрать одну ценность. Все они звенья одной цепи, одинаково важные составляющие. Я думаю, что система функционирует эффективно только в том случае, если в ней присутствует все необходимое. Ни одна ценность не может быть малозначимой.
Наталья: Исходя из самых необходимых навыков, которыми должен обладать работник, обслуживающий клиентов (умение общаться и слушать), я считаю самой важной ценностью человечность. Однако нельзя отодвигать остальные ценности на задний план, они тоже очень важны.