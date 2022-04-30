Каллас: мы хотим развивать сотрудничество Эстонии и Кипра в цифровой сфере(3)
Премьер-министр Кая Каллас и президент Республики Кипр Никос Анастасиадис подписали на этой неделе в Таллинне договор о намерениях в области цифрового сотрудничества, который является дополнением к заключенному в 2016 году соглашению.
По словам премьер-министра Каллас, Эстония рада поделиться с Кипром своим опытом в области цифрового общества, электронных услуг и кибербезопасности. ”Хорошо функционирующая инфраструктуры и э-решения помогают обществу работать бесперебойно. Мы готовы всесторонне поддерживать цифровые устремления Кипра”, — сказала Каллас.
Премьер-министр Каллас и президент Анастасиадис на двусторонней встрече сосредоточились на теме войны России против Украины и возможностях помочь Украине.
По словам Каллас, нам нужен новый долгосрочный подход к политике в направлении России. ”Нельзя быстро начать смягчать введенные санкции. Напротив, нам нужны новые санкции, в фокусе которых будут российские энергоносители”, — сказала Каллас. ”Кроме того, Россию следует полностью изолировать политически, а мы должны сделать все возможное, чтобы быстро освободиться от энергетической и экономической зависимости от России”, — отметила она. Также, по словам Каллас, важно продолжать всесторонне поддерживать Украину, в том числе украинских военных беженцев.
На встрече обсуждалось также сотрудничество в сфере зеленого перехода. Эстония и Кипр придерживаются точки зрения, что при достижении климатических целей ЕС в области мореходства необходимо непременно учитывать мнение морских государств.