Веселая кампания призывает считаться со всеми участниками движения

”Мы в Управе района Кесклинн уверены, что самокаты пришли, чтобы остаться. При этом, для всех участников дорожного движения есть место в городском пространстве — важно лишь считаться друг с другом”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Поэтому в кампании основное внимание уделено не азам безопасного дорожного движения, таким как ношение шлема или исправность транспортного средства, а необходимости считаться со всеми участниками движения.

”Мы видим, насколько умело молодежь обращается с самокатами. Кампания, при этом, напоминает, что хорошее вождение не ограничивается только умением мастерски управлять своим транспортным средством. Кроме этого, важно учитывать происходящее вокруг и считаться с другими. Поэтому мы инсценировали в карикатурной форме типичные ситуации на дороге, с которыми часто сталкивались в прошлом году. Надеемся, что это поможет обратить внимание пользователей самокатов на то, почему некоторые распространенные приемы вождения являются опасными”, — добавила Хауканымм.

В рамках кампании были напечатаны пять плакатов, которые сегодня будут размещены на инфостендах в Кесклинне, а также в социальных сетях. Кампанию делает особенной то, что всю творческую работу от идеи до визуализации проделали работники Управы района Кесклинн. Рассказывающие о вежливости на дороге и других важных темах плакаты можно будет увидеть в городском пространстве весной, а также выборочно летом.