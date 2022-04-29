ВИДЕО | Кристиан Яани: в случае авианалета на Эстонию жители получат СМС с инструкциями

По словам Яани, планируется разработать систему оповещения населения. Предпринять большие шаги в этом направлении следует уже в этом году. Благодаря этой системе в случае возникновения чрезвычайной ситуации люди сначала получат SMS с информацией на телефон. Пробная версия системы уже существует, но теперь, по словам министра, ее нужно доработать и внедрить к сентябрю.

Второй шаг — оповещение о воздушной тревоге с помощью сирен. Подобные системы активно использовались в различных городах Украины во время авианалетов. Яани выразил надежду, что уже в этом году подобную систему можно ввести в эксплуатацию в крупных населенных пунктах.

”Это нужно сделать как можно скорее”, — сказал Яани. ”Но это сложная и очень масштабная работа, требующая очень долгой подготовки и реализации”.

По словам Яани, оповещения о воздушной тревоге не нужны в малонаселенных районах — только в городах и стратегически важных районах. В дополнительном бюджете предусмотрены средства для установки системы оповещения о воздушной тревоге.

Население начнут обучать

Важный момент в работе систем оповещения — умение людей понимать сигналы и знать, как действовать дальше. В настоящее время без должной подготовки СМС о воздушной тревоге может вызвать панику.

”Это не поводй для паники”, — объяснил министр Яани. ”В SMS-уведомлении будут даны очень конкретные объяснения того, что человеку нужно сделать”.

Яани посоветовал скачать мобильное приложение „Ole valmis” (Будь готов — прим. пер.), созданное объединением NaisKoduKaitse, в котором содержится много необходимой информации о кризисных ситуациях.

По словам министра, в этом году начнется большая работа с населением. Он добавил, что защита населения — это очень обширная сфера: от того, что у каждого человека дома должен быть радиоприемник на батарейках и возможность обходиться без электричества и вплоть до того, что нужно делать, услышав воздушную сирену.