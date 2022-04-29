Легендарный немецкий теннисист получил тюремный срок за сокрытие имущества

Бывшая первая ракетка мира, победитель шести турниров "Большого шлема" немец Борис Беккер приговорен к двум годам и шести месяцам тюрьмы по делу о банкротстве. Об этом сообщает Би-би-си.

Ранее Беккер был признан судом присяжных виновным по четырем обвинениям в нарушении закона о финансовой несостоятельности. Бывший немецкий теннисист был признан банкротом в 2017 году из-за невыплаченного кредита в размере более €3,6 млн за недвижимость на Мальорке.

В начале апреля присяжные в Королевском суде Саутуарка (Южный Лондон) оправдали 54-летнего Беккера по 20 пунктам обвинения. При этом его признали виновным в передаче собственности стоимостью €427 тыс. девяти людям, в том числе двум своим бывшим женам, попытке скрыть владение виллой в Германии стоимостью €2,16 млн и акциями компании Breaking Data Corp., а также сокрытии ссуды в размере €825 тыс. от банка в Лихтенштейне.

Беккеру грозило до семи лет тюрьмы, но в итоге он получил меньший срок.

Немецкий теннисист за свою карьеру завоевал 49 титулов в одиночном разряде. Он побеждал на Australian Open (1991, 1996), US Open (1989 год) и Уимблдоне (1985, 1986, 1989). Является двукратным обладателем Кубка Дэвиса, олимпийским чемпионом 1992 года в парном разряде. В 2003 году он был включен в Международный зал теннисной славы.

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