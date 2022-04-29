Эстония и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве по созданию плавучего СПГ-терминала

”Для хороших соседей имеет смысл осуществлять крупные трансграничные энергетические проекты. ”Мы работаем с Финляндией на общем газовом рынке, и обеспечение нового источника поставок природного газа сейчас необходимо обеим нашим странам, чтобы укрепить энергетическую безопасность во всем регионе и окончательное прекратить потребление газа из России”, — сказал министр Таави Аас.

Подписанный документ предусматривает кратчайшие сроки реализации совместного проекта — не позднее конца 2022 года. Планируется арендовать плавучий терминал с регазификационной мощностью не менее 30 тераватт-часов в год. Страны пропорционально разделят стоимость терминала согласно количеству потребляемого газа.

Системный оператор из Эстонии Elering и финская компания Gasgrid обеспечат доставку плавучего терминала, который, согласно плану, будет работать на территории той страны, которая быстрее построит инфраструктуру для обслуживания терминала, а в дальнейшем будет располагаться в порту Инкоо.

Министр Аас подчеркнул, что размещение плавучего терминала СПГ в этом районе является временным проектом обеспечения безопасности поставок. ”Сейчас мы работаем над тем, чтобы предстоящей зимой обойтись без газа российского производства. Ситуация на европейском газовом рынке становится все более непредсказуемой и меняется ежедневно. Поэтому целесообразно возложить задачу создания необходимых мощностей по быстрому временному приему СПГ на национальных операторов газовых систем, ответственных за обеспечение безопасности газоснабжения”.

Следующим шагом для Elering и Gasgrid станет подписание соглашения о сотрудничестве. Параллельно идет подготовка к строительству причала в Палдиски и обсуждаются связанные с этим условия, а также аренда плавучего терминала.