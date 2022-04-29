Крупнейшее в Эстонии овощеводческое хозяйство прекратило свою деятельность

По словам члена правления Sagro Айвара Тагасаара, компания прекратила выращивать и перерабатывать овощи в конце прошлого года и сейчас занимаается распродажей техники и оборудования. "31 декабря прошлого года из ворот нашего склада выехал последний грузовик", — сказал Тагасаар. Будет ли фирма ликвидирована или продана вместе с торговым знаком, пока еще не определено.

Решение о закрытии производства было принято весной прошлого года. "Мы высадили столько, чтобы к концу года успеть выращенное переработать и продать", — сообщил руководитель предприятия и сказал, что все свои договорные обязательства компания выполнила.

Решение было обусловлено ситуацией на рынке. Импортируемые овощи настолько дешевые, что отечественный производитель не в состоянии с ними конкурировать. "И, к сожалению, покупатель выбирает в магазине более дешевое", — констатирует Тагасаар. "Проанализировав положение, в том числе энергозатраты, которые в тот момент еще не выросли, стало ясно, что в Эстонии нет смысла заниматься этой отраслью", — пояснил он.

Производство не окупается

Тагасаар привел две основные причины, которые повлияли на решение о закрытии производства — в отличие от других европейских стран в Эстонии отсутствует государственная поддержка производителям продовольствия, и к тому же были проблемы с поиском рабочей силы. "У нас в среднем 80 работников, в числе которых и иностранная рабочая сила из Украины.

В связи с коронавирусными ограничениями ситуация в позапрошлом году стала очень сложной".

Рабочих сокращали постепенно. Сейчас в зарплатных ведомостях остались только те, кто занимается продажей техники и ликвидационной деятельностью.

На вопрос, с каким чувством принималось прошлой весной решение, Тагасаар ответил: "Это было правильное и вовремя принятое решение".

Несмотря на то, что закупочные цены к сегодняшнему дню выросли, взлетевшие цены на газ (для отопления парников) стали бы большой проблемой. А цены на удобрения поставили бы вопрос о доступности последних.

Агрофирма AS Sagro была создана в 1992 году. Выращивала белокочанную капусту, свеклу, морковь, картофель, брюкву и т.п. Имела 25 000 квадратных метров парников, где выращивали в основном помидоры, огурцы и др. Годовой объем производства овощей составлял около 4500 тонн.