Таллинн — резиновый? Как украинцы ищут квартиры в Эстонии

Украинка Ольга с дочкой ищут квартиру для аренды второй месяц.

”Все мои поиски пока не увенчались успехом”, — рассказывает женщина. — Но моя ситуация — не единичная. Нас, таких неудачников, половина приезжих”. Ольга делится, что каждый день мониторит все сайты и группы в соцсетях по аренде квартир в Таллинне. Но пока — безрезультатно.

”Бюджетные варианты хватают сразу — я не успеваю, — вздыхает украинка. — Я даже поездить посмотреть понравившиеся квартиры не могу: сейчас разбирают все. Не глядя!”

По словам Константина Березняка, руководителя и члена правления компании SPC Kinnisvara OÜ, занимающейся недвижимостью, сейчас наблюдается высокий спрос на арендное жилье, что в ближайшем будущем может вызвать дефицит. ”Это связано и с ослаблениями ограничений из-за пандемии, и с большим количеством приезжающих из Украины. В последний месяц очевидно повышение интереса на съемное жильё. Практически ежедневно замечаем рост стоимости, нехватку арендных квартир”, — сказал он RusDelfi.