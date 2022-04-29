Зал ожидания и кассы Elron переезжают в здание павильона Балтийского вокзала
Начиная с понедельника, 2 мая, на Балтийском вокзале изменятся места расположения зала ожидания пассажиров и касс по продаже билетов Elron — теперь касса по информации и продаже билетов и зал ожидания Elron будут располагаться в здании павильона Балтийского вокзала.
Менеджер по маркетингу и коммуникации Elron Катрин Кульдеркнуп рассказала, что переезд зала ожидания и кассы по продаже билетов в новое более светлое помещение станет обновлением, которого ждали уже достаточно долго.
”Новый зал ожидания расположен напротив большинства перронов с номерами от 3 до 9, то есть теперь на поезд можно будет сесть еще быстрее и удобнее. Здание павильона Балтийского вокзала, то есть так называемый купольный зал, является более просторным, и в качестве зоны ожидания оно предлагает больше удобных для пассажиров возможностей”, — рассказала Кульдеркнуп.
”В понедельник, 2 мая, будет осуществлен переезд и настройка кассы по информации и техники, и параллельно также будет работать старая касса, в которой пассажиры смогут получить информацию обо всех обновлениях. Всех пассажиров, желающих купить билет в билетной кассе, мы приглашаем сделать это уже в новом зале ожидания. Со вторника, 3 мая, касса старого зала ожидания будет закрыта, и обслуживание клиентов будет происходить уже в новом зале ожидания в павильоне Балтийского вокзала”, — объяснила Кульдеркнуп.
Новая зона ожидания и кассы по продаже билетов и информации Elron будут располагаться в одних помещениях с принадлежащим Tallink Grupp рестораном быстрого питания Burger King и магазином Tallink Ekspress, в котором можно найти широкий выбор пирожков, бутербродов и товаров первой необходимости. ”Созданная концерном Tallink Grupp новая зона питания и торговли вносит большой вклад в развитие всего транспортного узла Балтийского вокзала. Мы очень рады, что клиенты Elron также получат возможность перед поездкой на поезде с удобством купить себе еду и напитки, взяв их собой или употребив на месте. В то же время, мы напоминаем, что потребление взятой с собой еды и напитков не должно мешать другим пассажирам, и что при окончании поездки сиденье должно оставаться таким же чистым, как и в начале поездки”, — рассказала менеджер по коммуникации Elron.
”Предприятие Elron всегда стремилось улучшать опыт и качество поездки пассажиров наших поездов, обеспечивая быструю, удобную и экологичную транспортную услугу. Параллельно с обновлением зала ожидания Балтийского вокзала мы продолжим и развитие билетной системы. Кроме вышеописанного, будет обновлена и визуальная идентичность Elron — она станет более простой, дружелюбной, минималистичной и инновационной”, — добавила Кульдеркнуп.
Eesti Liinirongid AS является действующим под торговой маркой Elron (www.elron.ee) принадлежащим государству предприятием, которое предлагает безопасную, надежную, быструю, экологичную и ориентированную на клиента услугу по пассажирским перевозкам на поездах на всех железнодорожных линиях Эстонии.