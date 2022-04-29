Зал ожидания и кассы Elron переезжают в здание павильона Балтийского вокзала

Менеджер по маркетингу и коммуникации Elron Катрин Кульдеркнуп рассказала, что переезд зала ожидания и кассы по продаже билетов в новое более светлое помещение станет обновлением, которого ждали уже достаточно долго.

”Новый зал ожидания расположен напротив большинства перронов с номерами от 3 до 9, то есть теперь на поезд можно будет сесть еще быстрее и удобнее. Здание павильона Балтийского вокзала, то есть так называемый купольный зал, является более просторным, и в качестве зоны ожидания оно предлагает больше удобных для пассажиров возможностей”, — рассказала Кульдеркнуп.

”В понедельник, 2 мая, будет осуществлен переезд и настройка кассы по информации и техники, и параллельно также будет работать старая касса, в которой пассажиры смогут получить информацию обо всех обновлениях. Всех пассажиров, желающих купить билет в билетной кассе, мы приглашаем сделать это уже в новом зале ожидания. Со вторника, 3 мая, касса старого зала ожидания будет закрыта, и обслуживание клиентов будет происходить уже в новом зале ожидания в павильоне Балтийского вокзала”, — объяснила Кульдеркнуп.

Новая зона ожидания и кассы по продаже билетов и информации Elron будут располагаться в одних помещениях с принадлежащим Tallink Grupp рестораном быстрого питания Burger King и магазином Tallink Ekspress, в котором можно найти широкий выбор пирожков, бутербродов и товаров первой необходимости. ”Созданная концерном Tallink Grupp новая зона питания и торговли вносит большой вклад в развитие всего транспортного узла Балтийского вокзала. Мы очень рады, что клиенты Elron также получат возможность перед поездкой на поезде с удобством купить себе еду и напитки, взяв их собой или употребив на месте. В то же время, мы напоминаем, что потребление взятой с собой еды и напитков не должно мешать другим пассажирам, и что при окончании поездки сиденье должно оставаться таким же чистым, как и в начале поездки”, — рассказала менеджер по коммуникации Elron.