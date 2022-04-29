В больницах 156 зараженных коронавирусом, за сутки умер один человек

По состоянию на утро 29 апреля в больнице находятся 156 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 61 нуждается в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 31, или 50,8%, не вакцинированы и 30, или 49,2%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 0,5 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,1 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни, из которых в семи случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние семь дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 6,1 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умер один зараженный коронавирусом, который был вакцинирован: 69-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 2 382 результата теста, из которых 292 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 19 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 24 невакцинированных человека в день.

За сутки ввели 356 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 72. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 452 929 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,5%.

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