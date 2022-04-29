ФОТО | Метеоролог Юри Каменик отдан под суд

Согласно обвинительному заключению, известный в Эстонии метеоролог Юри Каменик подвиг в 2019 году своего знакомого взять на себя с целью инвестиций и получения прибыли различные кредитные обязательства, а также использовал принадлежащие мужчине документы для составления ходатайств о кредитах. Всего таким образом Каменик получил более десяти кредитов разных размеров - от пары десятков до нескольких тысяч евро.

Каменик перевел поступившие кредиты на находящиеся под его контролем банковские счета и использовал деньги в личных целях. Кредиты не возвращались, и, согласно обвинению, причиненный ущерб составил более 20 000 евро.

Расследование о возможных сексуальных злоупотреблениях продолжается

Вышеуказанное дело также связано с уголовным расследованием, касающимся обвинения Каменика по статье, предусматривающей ответственность за совершение полового акта или иного деяния сексуального характера в отношении несовершеннолетнего с использованием доверия.

Как уже сообщалось, метеоролог обвиняется в сексуальном совращении молодых людей под предлогом участия в научных исследованиях, касающихся мочевого пузыря.

Расследование возбужденного в декабре дела сейчас продолжается.