Swedbank сообщил о повышении с 1 июля тарифа на ряд услуг для частных клиентов

Основные изменения коснутся:

• платежей, а также некоторых дополнительных услуг и операций, совершаемых в представительстве, таких как обновление Smart-ID;

• платы за выдачу справок;

• комиссионной платы при снятии наличных денег со счёта дебетовой карточки в банкомате другого банка или за границей;

• лимиты наличных денег для банкомата — теперь все банковские карточки (включая кредитные) будут иметь единые лимиты: в течение одного месяца клиент может снять до 10 000 евро и внести до 6000 евро наличными.

Со всеми изменениями в прейскуранте можно ознакомиться здесь.