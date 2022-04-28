Swedbank сообщил о повышении с 1 июля тарифа на ряд услуг для частных клиентов
Swedbank сообщил своим клиентам, что с 1 июля 2022 года обновляет прейскурант. Основные изменения касаются операций в представительствах банка и операций с крупными суммами наличных денег.
Основные изменения коснутся:
• платежей, а также некоторых дополнительных услуг и операций, совершаемых в представительстве, таких как обновление Smart-ID;
• платы за выдачу справок;
• комиссионной платы при снятии наличных денег со счёта дебетовой карточки в банкомате другого банка или за границей;
• лимиты наличных денег для банкомата — теперь все банковские карточки (включая кредитные) будут иметь единые лимиты: в течение одного месяца клиент может снять до 10 000 евро и внести до 6000 евро наличными.
Со всеми изменениями в прейскуранте можно ознакомиться здесь.