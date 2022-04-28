Ситуация стабилизируется. В допбюджете для решения проблем украинских военных беженцев выделено 242 млн евро
По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, миграционные потоки украинских беженцев в Эстонию стабилизируются, и в дополнительном бюджете предусмотрены средства для решения проблемы 50 000 военных беженцев (242,7 млн евро).
"Однако миграционные коридоры изменились, и теперь изрядную долю беженцев составляют прибывающие с востока", — сказала Рийсало на пресс-конференции правительства.
Министр отметила, что по состоянию на четверг, 28 апреля, в Эстонии зарегистрировано 33 927 украинских беженцев.
"Государство ежедневно размещает около 4500 человек для краткосрочного проживания. Остальные 29 000 человек нашли долгосрочное жилье через знакомых, работодателей, родственников или с помощью государства. Ежедневно приезжают 60-70 человек", — дала краткий обзор ситуации Рийсало.
Расходы конкретно на размещение военных беженцев оцениваются в 44,3 млн евро, расчеты делались на 30 000 человек.