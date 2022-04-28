Ратас: мы должны использовать все возможности для изоляции России

Ратас отметил, что Эстония очень заинтересована в укреплении сотрудничества с Кипром, в первую очередь — в сфере цифровых технологий. Эстония готова делиться опытом в вопросах создания электронного государства и цифрового перехода в целом. Также два государства могли бы сотрудничать в сфере туризма и морского дела, добавил Ратас.

В части ситуации в Украине, по мнению спикера, главная задача западного мира — увеличивать экономическое и политическое давление на Россию и оказывать еще больше поддержки Украине.

”Война России против Украины показала государствам Европы, насколько важно укрепить нашу экономическую независимость и безопасность, — сказал Ратас. — Задача западных стран — делать все, чтобы и дальше оказывать на Россию сильное санкционное давление. Наша цель — как политическая, так и экономическая изоляция России”.

В то же время, Украина, по словам Ратаса, нуждается в еще большей военной, экономической и политической поддержке. ”Мы поддерживаем и скорейшее предоставление Украине статуса государства-кандидата ЕС. Украина нуждается в четкой перспективе вступления в ЕС”, — подчеркнул он.

Во встрече также приняли участие председатель депутатской группы по парламентским связям с Кипром Хельо Пикхоф и заместитель председателя комиссии по иностранным делам Михаил Лотман.

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