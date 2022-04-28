Эстонский контингент в Польше выполнил свои задачи. Военные едут домой

”Силы обороны, Кайтселийт и тактические группы Wisent взаимодействовали и обменивались опытом с вооруженными силами Польши последние пять месяцев. Мы вернемся домой с большим багажом новых навыков и знаний”, — отметил командир тактической группы Wisent 5 подполковник Марко Ланд.

На центральной площади города Влодава состоялось прощальное построение личного состава подразделения. Поблагодарить эстонских военнослужащих пришли командир 18-механизированой дивизии вооруженных сил Польши, заместитель головы Влодавского повета, мэр Влодава и жители окрестностей.

”Мы благодарим вас за вашу поддержку в отражении гибридной атаки со стороны Белоруссии на восточной границе Польши, — сказал командир 18-й механизированной дивизии генерал-майор Ярослав Громадзински на построении. — Мы уверены, что можем на вас положиться, а вы можете рассчитывать на нас”.

С декабря прошлого года и до конца этого месяца в составе разных смен контингента отслужило около 300 военнослужащих срочной службы, резервистов и кадровых военных. Все это время подразделение взаимодействовало с вооруженными силами Польши, местными властями и силовыми структурами.

В зону ответственности эстонского контингента входил 50-километровый участок приграничной территории в Люблинском воеводстве. Военнослужащие укрепляли польско-белорусскую границу, ремонтировали дороги, строили мосты на патрульных тропах и проводили совместные зантия с польскими коллегами.

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С военнослужащими Сил обороны Эстонии из целевого подразделения Wisent-5, которое, будучи последним эстонским контингентом, завершило свою службу на польской границе, встретился министр обороны ЭР Калле Лаанет.

Министр обороны поблагодарил как бойцов Wisent-5, так и всех военнослужащих Сил обороны Эстонии и ополченцев Кайтселийта, служивших в Польше последние пять месяцев, за их образцовую службу.