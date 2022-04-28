Эстонский контингент в Польше выполнил свои задачи. Военные едут домой(4)
В среду, 27 апреля, в Люблинском воеводстве завершила службу тактическая группа Wisent 5 эстонского воинского контингента в Польше.
”Силы обороны, Кайтселийт и тактические группы Wisent взаимодействовали и обменивались опытом с вооруженными силами Польши последние пять месяцев. Мы вернемся домой с большим багажом новых навыков и знаний”, — отметил командир тактической группы Wisent 5 подполковник Марко Ланд.
На центральной площади города Влодава состоялось прощальное построение личного состава подразделения. Поблагодарить эстонских военнослужащих пришли командир 18-механизированой дивизии вооруженных сил Польши, заместитель головы Влодавского повета, мэр Влодава и жители окрестностей.
”Мы благодарим вас за вашу поддержку в отражении гибридной атаки со стороны Белоруссии на восточной границе Польши, — сказал командир 18-й механизированной дивизии генерал-майор Ярослав Громадзински на построении. — Мы уверены, что можем на вас положиться, а вы можете рассчитывать на нас”.
С декабря прошлого года и до конца этого месяца в составе разных смен контингента отслужило около 300 военнослужащих срочной службы, резервистов и кадровых военных. Все это время подразделение взаимодействовало с вооруженными силами Польши, местными властями и силовыми структурами.
В зону ответственности эстонского контингента входил 50-километровый участок приграничной территории в Люблинском воеводстве. Военнослужащие укрепляли польско-белорусскую границу, ремонтировали дороги, строили мосты на патрульных тропах и проводили совместные зантия с польскими коллегами.
Лаанет военнослужащим Сил обороны Эстонии в Польше: спасибо, что повышаете значимость Эстонии
С военнослужащими Сил обороны Эстонии из целевого подразделения Wisent-5, которое, будучи последним эстонским контингентом, завершило свою службу на польской границе, встретился министр обороны ЭР Калле Лаанет.
Министр обороны поблагодарил как бойцов Wisent-5, так и всех военнослужащих Сил обороны Эстонии и ополченцев Кайтселийта, служивших в Польше последние пять месяцев, за их образцовую службу.
”Плоды вашей работы — это не только десятки километров пограничных заграждений и большое количество улучшенных дорог и мостов, благодаря вашему вкладу значительно укрепилось сотрудничество и дружба между Эстонией и Польшей”, — сказала Лаанет.
По словам Лаанета, его польский коллега Мариуш Блащак вчера в Рамштайне еще раз поблагодарил Эстонию за быструю и эффективную помощь в разрешении гибридного кризиса, организованного белорусским диктатором Лукашенко прошлой осенью.
”Ваша помощь помогает углубить оборонное сотрудничество между Эстонией и Польшей, важность которого нельзя недооценивать в нынешней ситуации с безопасностью. Военнослужащие Сил обороны Эстонии также повысили известность и видимость Эстонии среди простых поляков. Спасибо, что повышаете значимость Эстонии и безопасность Европы!”, — добавила Лаанет.
Целевое подразделение Wisent-5 было укомплектовано в основном членами Кайтселийта Западного оборонительного округа. С декабря 2021 года по приглашению Польши в строительстве пограничных сооружений приняло участие в общей сложности пять эстонских целевых подразделений, большинство из которых были укомплектованы членами Кайтселийта и резервистами.
Эстонские военные вернутся домой в первых числах мая.