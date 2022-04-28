Вотум недоверия провалился: Катри Райк остается мэром Нарвы
Вотум недоверия мэру Нарвы Катри Райк был инициирован сегодня на внеочередной сессии горсобрания представителями двух оппозиционных фракций Kesk и Narva Heaks. В итоге он провалился.
В итоге 13 депутатов поименно проголосовали за отставку мэра, 6 — против, остальные воздержались. Всего депутатов 31, поэтому для принятия каких-либо решений необходимо набрать 16 голосов.
Катри Райк услышала предложение о вотуме недоверия в свой адрес не первый раз. Катри уже была мэром Нарвы с декабря 2020-го по август 2021-го, и после того, как ей выразили недоверие, на посту мэра ее сменил Антс Лийметс.
В этот раз оппозиция в основном говорила о непрозрачности внутренних процессов и некомпетентности мэра. Но не смогла получить перевес голосов.
В поддержку Катри Райк выступил Денис Ларченко, депутат горсобрания, представитель партии "Eesti 200": "Да, необходимо быть максимально требовательным, если хочешь добиться наилучшего результата. Но когда вы критикуете нас, то я задаюсь только одним вопросом: почему в свое время вы не были настолько же требовательными к самим себе? Быть может тогда не было бы тех проблем, которые мы унаследовали после вашего затяжного правления? За 20 лет вашего правления я не видел, чтобы были решены, например, проблемы плохих дорог или заброшенных зданий. Нынешняя власть была сформирована меньше полугода назад, а претензии, которые вы предъявляете, являются в своем абсолютном большинстве отражением ваших же собственных решений и результатом ваших же действий. Мне действительно жаль, что критику от вас горожане услышали только тогда, когда вы проиграли выборы".
Напомним, что Катри Райк вновь стала мэром города в декабре прошлого года. Она была единственным кандидатом, за нее проголосовали 18 депутатов. На прошлой неделе оппозиция уже пыталась отправить в отставку председателя горсобрания Владимира Жаворонкова и его заместителя Наталию Умарову. Но ей также не хватило голосов реализовать свой план.