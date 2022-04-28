Вотум недоверия провалился: Катри Райк остается мэром Нарвы

В поддержку Катри Райк выступил Денис Ларченко, депутат горсобрания, представитель партии "Eesti 200": "Да, необходимо быть максимально требовательным, если хочешь добиться наилучшего результата. Но когда вы критикуете нас, то я задаюсь только одним вопросом: почему в свое время вы не были настолько же требовательными к самим себе? Быть может тогда не было бы тех проблем, которые мы унаследовали после вашего затяжного правления? За 20 лет вашего правления я не видел, чтобы были решены, например, проблемы плохих дорог или заброшенных зданий. Нынешняя власть была сформирована меньше полугода назад, а претензии, которые вы предъявляете, являются в своем абсолютном большинстве отражением ваших же собственных решений и результатом ваших же действий. Мне действительно жаль, что критику от вас горожане услышали только тогда, когда вы проиграли выборы".