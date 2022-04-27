27.04.2022, 21:49
ФОТО | Спасатели пришли на помощь застрявшему в ограде психлечебницы человеку
ФОТО: Kenno Soo
В среду около полудня спасатели получили необычный вызов в село Ямеяла (Вильяндимаа), где находится психиатрическая клиника Вильяндиской больницы. В ограде закрытой территории клиники застрял человек.
Подопечный психиатрической клиники пытался перелезть через забор, но застрял там. Человек находился так высоко, что сотрудники клиники сами ему помочь не смогли.
Прибывшие на место спасатели с помощью лестницы помогли спустить человека вниз. никто не пострадал.