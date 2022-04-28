ФОТО | Смотрите, какие необычные туалеты установят на пляже в Пирита

По словам старейшины района Пирита Тыниса Лийната, подготовка к пляжному сезону в Пирита идет полным ходом, и 1 мая на территории пляжа будут установлены четыре санитарных контейнера.

”В трех контейнерах предусмотрены женский и мужской туалет, туалет для посетителей, пользующихся инвалидными приспособлениями, и помещение для охранника, а в одном, несколько меньшем по размеру, — женский и мужской туалет”, — подтвердил Лийнат. В контейнерах установлено освещение, также обеспечена возможность вымыть руки теплой водой. ”Кроме того, снаружи каждого контейнера установлены душ и водопроводный кран для мытья ног”, — добавил старейшина и отметил, что контейнеры в этом году выглядят эстетично.

”Чтобы серые контейнеры были не столь заметны и не портили вид, они покрыты атмосферостойким покрытием с нанесенным на него фотоизображением прибрежного леса, благодаря чему контейнеры хорошо вписываются в окружающий пейзаж”, — отметил Лийнат.

Контейнеры установит и будет их обслуживать Kemmerling OÜ по заказу городской районной управы; стоимость услуги на летний период составляет 39 240 евро (включая НДС). Туалеты останутся на территории пляжа Пирита до конца сентября.