Высшее образование в Эстонии: ученые рекомендуют равняться на Финляндию

В фокус исследования Тартуского университета вошло около 10 европейских государств: Великобритания, Германия, Новая Зеландия, Нидерланды и другие.

По словам проректора по учебной работе Тартуского университета Ауне Валк, одного из авторов исследования, финский подход - лучший выбор для Эстонии, но он требует от государства должного качественного финансирования.

Как считает Валк, один из аспектов, который нужно рассмотреть - гарантированная государством и зависящая от дохода учебно-кредитная система, которая делает инвестиции в высшее образование более безопасными.

Учебный кредит, зависящий от дохода, даст молодым, так сказать, свободу от рисков, то есть "я инвестирую в высшее образование, но выплачивать начну только тогда, когда мой доход будет достаточным для этого", - отметила Валк.