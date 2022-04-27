Новости Эстонии
27.04.2022, 20:18

Высшее образование в Эстонии: ученые рекомендуют равняться на Финляндию

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Tartu
Tartu
Foto: Argo Ingver

Согласно анализу Тартуского университета, наиболее подходящим для нашей страны примером модели финансирования высшего образования является система бесплатного высшего образования Финляндии, сообщает ERR.

В фокус исследования Тартуского университета вошло около 10 европейских государств: Великобритания, Германия, Новая Зеландия, Нидерланды и другие.

По словам проректора по учебной работе Тартуского университета Ауне Валк, одного из авторов исследования, финский подход - лучший выбор для Эстонии, но он требует от государства должного качественного финансирования.

Как считает Валк, один из аспектов, который нужно рассмотреть - гарантированная государством и зависящая от дохода учебно-кредитная система, которая делает инвестиции в высшее образование более безопасными.

Учебный кредит, зависящий от дохода, даст молодым, так сказать, свободу от рисков, то есть "я инвестирую в высшее образование, но выплачивать начну только тогда, когда мой доход будет достаточным для этого", - отметила Валк.

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