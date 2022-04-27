Высшее образование в Эстонии: ученые рекомендуют равняться на Финляндию(2)
Согласно анализу Тартуского университета, наиболее подходящим для нашей страны примером модели финансирования высшего образования является система бесплатного высшего образования Финляндии, сообщает ERR.
В фокус исследования Тартуского университета вошло около 10 европейских государств: Великобритания, Германия, Новая Зеландия, Нидерланды и другие.
По словам проректора по учебной работе Тартуского университета Ауне Валк, одного из авторов исследования, финский подход - лучший выбор для Эстонии, но он требует от государства должного качественного финансирования.
Как считает Валк, один из аспектов, который нужно рассмотреть - гарантированная государством и зависящая от дохода учебно-кредитная система, которая делает инвестиции в высшее образование более безопасными.
Учебный кредит, зависящий от дохода, даст молодым, так сказать, свободу от рисков, то есть "я инвестирую в высшее образование, но выплачивать начну только тогда, когда мой доход будет достаточным для этого", - отметила Валк.