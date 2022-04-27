Полиция расширяет запрет на проведение разжигающих вражду собраний на всю Эстонию

Подполковник полиции Лыунаской префектуры Андрус Реймаа пояснил, что в последние дни полиция в разных местах по Эстонии получила ходатайства о проведении общественных собраний, в отношении которых есть опасность, что на них могут разжигать вражду и использовать символы агрессора.

„Во избежание провокаций и для обеспечения безопасности всех жителей Эстонии ходатайства о проведении этих собраний не получат согласования полиции и собрания с использованием враждебной символики запрещаются по всей Эстонии”, — подчеркнул Реймаа.

По его словам, почитание памяти павших во Второй мировой войне не запрещено в Эстонии, но это нельзя использовать для разжигания насилия и вражды между людьми. „Помянуть память погибших можно достойно и 9 мая, возложить на кладбище цветы и зажечь свечу, без размахивания лентами и флагами, которые агрессор использует для оправдания войны в Украине”, — сказал полицейский.

Пока запрет действует до 10 мая, но при необходимости он может быть продлен, так как экспонирование враждебной символики неприемлемо в Эстонии и общественный местах в другое время. Например, запрещены флаги СССР и РФ, георгиевские ленточки и советская военная форма .