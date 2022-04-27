В Таллинне откроется первая в столице общественная мастерская

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, новая жизнь на Копли, 93 началась в прошлом году с общественного сада. “Мастерская же позволит кроме садоводства заняться работами по дереву. Кроме связанных со строительством мастерской работ, таких как монтаж кровли и установка современной электросистемы, небольшие работы будут и в самом здании народного дома. Там залатают крышу, а также отремонтируют и законсервируют дверные и оконные проемы”, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла.

По словам директора Таллиннского центра культуры “Сальме” Стена Светлякова, мастерская сначала будет оснащена базовыми столярными инструментами. “В рамках проекта KIK в мастерской будет работать столяр, поэтому использовать мастерскую смогут и люди, до этого ни разу не прикасающиеся к инструментам. Сломавшиеся вещи не обязательно выкидывать, но и не у всех есть дома инструменты. А в мастерской можно работать сообща, пользуясь общими инструментами”, - сказал Стен Светляков.

Мастерская будет готова в июне 2022 года. Стоимость работ 164 698 евро.

Создание мастерской поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду (Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)) в рамках программы многооборотной экономики.

На территории бывшего Народного дома Копли теперь работает общественный центр Kopli 93, с деятельностью которого можно познакомиться на странице в Facebook www.facebook.com/Kopli93