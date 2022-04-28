Экономика
28.04.2022, 09:45

В странах Бенилюкса стоимость электроэнергии достигла отрицательных значений. Когда же и эстонский потребитель сможет порадоваться отрицательной цене?

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Elektriliinid
Elektriliinid
Foto: Argo Ingver

23 апреля цены на электроэнергию в Бельгии и Нидерландах упали до отрицательных значений и держались на таком уровне в течение целых семи часов с нижним порогом в минус 222,36 евро за мегаватт-час. Если в Эстонии цена тоже опустится до отрицательных значений, выиграет ли от этого владелец биржевого пакета? Анализ Ärileht.

Впервые биржевая цена на электроэнергию в Эстонии стала отрицательной в июле 2020 года. Это было обусловлено низким потреблением в ночное время и высоким уровнем выработки энергии воды и ветра в Северных странах.

В последний раз биржевая цена на электроэнергию в Эстонии была отрицательной 4 апреля прошлого года.

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