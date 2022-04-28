В странах Бенилюкса стоимость электроэнергии достигла отрицательных значений. Когда же и эстонский потребитель сможет порадоваться отрицательной цене?

Впервые биржевая цена на электроэнергию в Эстонии стала отрицательной в июле 2020 года. Это было обусловлено низким потреблением в ночное время и высоким уровнем выработки энергии воды и ветра в Северных странах.

В последний раз биржевая цена на электроэнергию в Эстонии была отрицательной 4 апреля прошлого года.