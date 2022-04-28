28.04.2022, 09:45
В странах Бенилюкса стоимость электроэнергии достигла отрицательных значений. Когда же и эстонский потребитель сможет порадоваться отрицательной цене?(1)
Foto: Argo Ingver
23 апреля цены на электроэнергию в Бельгии и Нидерландах упали до отрицательных значений и держались на таком уровне в течение целых семи часов с нижним порогом в минус 222,36 евро за мегаватт-час. Если в Эстонии цена тоже опустится до отрицательных значений, выиграет ли от этого владелец биржевого пакета? Анализ Ärileht.