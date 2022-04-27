Конец скидкам? Изменение в Законе о защите прав потребителей может усложнить жизнь

Согласно положениям директивы, с конца мая нынешнего года скидка на розничный товар должна рассчитываться не исходя из его самой высокой цены, а наоборот, исходя из самой низкой цены за последние 30 дней — эту сумму необходимо указывать как в ценнике, так и в ходе маркетинговой кампании.

Общая евродиректива была принята еще в 2019 году. С того времени инфляция кратно возросла, особенно в Эстонии. Появился связанный с войной в Украине дефицит некоторых товаров. В таких условиях цены на товары могут меняться за несколько часов.

Как поясняет глава Эстонского союза торговцев Неле Пейл, евродиректива, о которой идет речь, была разработана около пяти лет назад, когда инфляция в Европе в течение многих лет была близка к нулевой; теперь же, когда у нас очень высокая инфляция, подобная логика больше не применима.

RusDelfi спросил у представителей торговых сетей Maxima, Rimi и Selver затронет ли это изменение в законе обычного потребителя и положит ли она конец скидочным компаниям?

Начальник отдела продаж Maxima Марге Кикас говорит, что изменения в законе их коснутся, но только отчасти.

"Мы скорректируем периодичность наших существующих кампаний, чтобы привести их в соответствие с новыми условиями", — уточнила Кикас. Однако, по ее словам, значительного сокращения количества кампаний не будет.

Кикас поясняет, что из товаров, продаваемых в розничных сетях, правило минимальной цены за последние 30 дней будет применяться к продуктам питания, напиткам, товарам для дома и потребительским товарам. Однако эти изменения не касаются товаров, которые быстро портятся или срок годности которых меньше, чем 30 дней, например, свежее мясо и рыба и некоторые хлебобулочные изделия.

В Rimi тоже учли изменения в Законе о защите прав потребителей. PR-менеджер Катрин Батс утверждает, что клиенты Rimi не увидят серьезных изменений в ценовых кампаниях.