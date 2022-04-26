Во вторник на Тынисмяги произошло три инцидента. Полиция возбудила два дела

На прошлой неделе полиция запретила два зарегистрированных общественных собрания на Тынисмяги и ул. Татари, где могли разжигать рознь и использовать символику агрессора. С организатором собрания неоднократно беседовали и объясняли, что организация общественного собрания в этих места может повлиять провоцирующе.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Туйск сказал, что примерно в 18 часов на Тынисмяги пришел мужчина и бросил цветы. Полицейские начали в его отношении делопроизводство проступке за нарушение общественного порядка, и в порядке ускоренного делопроизводства ему был назначен в качестве наказания штраф. Решение еще не вступило в силу.

Примерно в 19 часов на Тынисмяги пришли две женщины, на одежде одной из которых была лентa в цветах флага Российской Федерации. Женщины, по их словам, желали возложить на Тынисмяги цветы, полицейские им объяснили, что для почитания памяти близких это можно сделать на кладбище на Фильтри теэ. Так как женщины находились на территории, где было запрещено проводить общественное собрание, полицейские захотели установить их личности. Одна женщина сняла ленточку с одежды и сообщила свои данные, другую женщину доставили для установления личности в отделение полиции, и после того, как личность была остановлена, из отделения полиции ее отвезли домой.

Сегодня примерно в 19.30 на Тынисмяги прибыл мужчина, зарегистрированные которым собрания полиция запретила. Полиция начала в его отношении делопроизводство о проступке на основании статьи Пенитенциарного кодекса о нарушении проведения общественного собрания и его задержали.

"Не запрещено чтить память, но это надо делать в правильном месте и не провоцируя. Эти люди сегодня явно пришли на Тынисмяги, чтобы своим поведением и поступками выразить свою настроенность в месте, где это не было разрешено", - сказал Туйск.

На прошлой неделе полиция установила запрет на проведение общественных собраний, на которых может быть использована поддерживающая агрессию символика. Пока запрет установлен до 10 мая.