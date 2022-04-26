Один из фигурантов дела о подготовке убийства Владимира Соловьева родился в Эстонии

Процесс по ходатайству прокурора прошел в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, связанные с безопасностью государства.

Дружинин, как стало известно в открытой части заседания, уроженец Эстонской ССР, ранее не судим, работает маляром в "Российских железных дорогах" (РЖД). По словам его адвоката, причастность ко вмененному преступлению Дружинин отрицает.

Ранее во вторник Басманный суд до 25 июня арестовал другого фигуранта дела о подготовке убийства Соловьева — Василия Стрижакова.

Перед судом он также сказал журналистам, что вину не признает.

"Не признаю. Никто не приказывал. Ничего не планировал", — сказал он.

Уже в суде Стрижаков сообщил, что ранее был судим за оборот наркотиков, а также за покушение на убийство, в связи с чем был направлен на принудительное лечение. После этого часть заседания прошла в закрытом режиме.

В Следственном комитете (СК) и ФСБ сообщили, что по этому делу задержаны шесть подозреваемых. В ФСБ уточнили, что это участники запрещенной в России неонацистской группы National Socialism/White Power и что убийство заказала Служба безопасности Украины. На видео, распространенном ФСБ, один из задержанных рассказал, что участники группы обсуждали убийства журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и Евгения Попова.

По версии СК, Соловьева планировали взорвать в машине на территории Москвы.

По данным ФСБ, в ходе обысков по адресам проживания задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь самодельных зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотические средства, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.

Версия следствия критикуется как российскими оппозиционерами, так и СБУ, которая отрицает свою причастность к фигурнтам дела.