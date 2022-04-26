Компания Tallink продала один из своих теплоходов

Tallink Grupp сегодня объявил фондовой бирже, что дочерняя компания концерна Tallinn Swedish Line Ltd заключила соглашение с Rudniki Shipping Ltd о продаже грузового судна компании Sea Wind. Sea Wind обслуживал линию Мууга — Вуосаари, но прекратит свою деятельность на Балтийском море после продажи. Судно будет передано новым владельцам сегодня, 26 апреля 2022 года, в таллиннском порту Пальяссааре.

Вследствие продажи судна, Tallink реорганизовал свои грузовые операции на маршрутах Мууга — Вуосаари и Палдиски — Капельшер с 19 апреля. Судно компании Regal Star теперь будет работать на линии Мууга — Вуосаари по обычному расписанию ушедшего с линии Sea Wind. Судно Sailor продолжит обслуживать линию Палдиски — Капельшер с дополнительными отправлениями. График движения обоих судов опубликован по адресу: https://en.tallink.com/cargo-routes-and-timetables

”Нам, конечно, грустно видеть, как Sea Wind, наша величественная престарелая дама, справившая в этом году свой пятидесятилетний юбилей, покидает наш флот, но мы рады, что у неё впереди новая жизнь и что она продолжит работу на других морях с новыми владельцами. Я хотел бы поблагодарить экипаж судна за то, что он хорошо заботился о ней на протяжении многих лет, обеспечив уверенность в том, что у неё впереди ещё много лет плавания”, — сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

”Теперь мы реорганизуем работу наших грузовых судов таким образом, чтобы гарантировать обеспечение тех же, или как можно ближе к прежним, объёмов перевозок как на маршрутах между Эстонией и Финляндией, так и на маршрутах между Эстонией и Швецией”, — добавил Ныгене.

Судно Sea Wind было построено в 1972 году в Дании, на верфи Helsingør Skipsværft в Хельсингёре. Судно курсировало между Швецией и Финляндией в течение четверти века; в 2015 году приступило к работе под эстонским флагом сначала на линии Таллинн — Вуосаари, а затем — на линии Мууга — Вуосаари.

Последний выход судна по маршруту Мууга — Вуосаари состоялся в понедельник, 18 апреля 2022 года, после чего, во вторник, 19 апреля, судно направилось в порт Пальяссааре в Таллинне, чтобы дождаться передачи новым владельцам.