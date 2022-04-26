ФОТО-1988 | Кая Каллас рассказала, как в возрасте 11 лет дышала в Берлине воздухом свободы

"Я первый раз была в Берлине в возрасте 11 лет и подошла к Бранденбургским воротам как можно ближе — посмотреть Берлинскую стену. Ярко помню слова отца (известный эстонский политики Сийм Каллас — ред.): "Дети, дышите глубоко — это воздух свободы, который идет с той стороны".

В то время я не поняла до конца, что он имел в виду. Говорят, что начинаешь ценить свободу только тогда, когда ее у тебя ее отнимают.

Если мы сделаем все для помощи Украине, то больше не будет одиннадцатилетних, для которых воздух свободы — это нечто, что они могут ощутить только издалека"

Для меня было сегодня честью выступать с речью о свободе в Фонде Фридриха Науманна — здесь, рядом с Бранденбургскими воротами.

Я вспомнила свое первое посещение Берлина и рассказала, почему мы должны преодолеть страх перед смелыми решениями и помочь Украине", — написала Каллас в соцсетях.

Фонд Фридриха Науманна был создан в 1958 году, в настоящее время его представительства находятся более чем в 60-ти странах мира.