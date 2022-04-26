Новости Эстонии
26.04.2022, 18:43

Руководитель Эстонского национального телерадиовещания переизбран на новый срок

 
Erik Roose
Erik Roose
Foto: Priit Simson

Действующий председатель правления Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Эрик Роозе продолжит работу на этом посту и в следующие пять лет, передае rus.err.

По словам председателя совета ERR Рейна Вейдеманна, решение совета было единодушным. На тайном голосовании за Эрика Роозе проголосовали все члены совета.

В финальный тур выборов руководителя ERR прошли три кандидата - Роозе, атташе по культуре в Германии и бывший главный редактор Postimees Мерит Копли и директор службы предпринимательства Таллиннского стратегического центра, ранее работавший на руководящих должностях в различных СМИ Март Луйк.

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