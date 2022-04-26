Руководитель Эстонского национального телерадиовещания переизбран на новый срок

По словам председателя совета ERR Рейна Вейдеманна , решение совета было единодушным. На тайном голосовании за Эрика Роозе проголосовали все члены совета.

В финальный тур выборов руководителя ERR прошли три кандидата - Роозе, атташе по культуре в Германии и бывший главный редактор Postimees Мерит Копли и директор службы предпринимательства Таллиннского стратегического центра, ранее работавший на руководящих должностях в различных СМИ Март Луйк.