Заморочили голову: жительница Таллинна сняла в банкомате 10 000 евро и передала их мошенникам

Женщине позвонил человек, назвавшийся представителем Google и сообщил, что телефон женщины в опасности - якобы, кто-то хочет использовать принадлежащие ей данные.

После этого потерпевшей поступил звонок от якобы сотрудника Swedbank, который сказал, что хочет выявить мошенников, для чего он предложил женщине снять со счета все деньги и передать их банку.

Женщина вечером того же дня пошла к банкомату, сняла наличность и передала деньги "охраннику банка", который подъехал на место встречи в автомобиле белого цвета. Позже выяснилось, что речь идет о мошенничестве, причиненный ущерб составил 10 000 евро.