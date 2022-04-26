Госконтроль Эстонии назвал основные недостатки в строительстве местных дорог

Государственный контроль считает, что строительство местных дорог во многих местах требует более тщательного надзора собственника. К сожалению, в некоторых местных самоуправлениях критические вопросы в договорах о надзоре собственника не были подробно прописаны или не были конкретизированы — например, слишком расплывчато описывались присутствие надзорного инженера или организация отбора и анализа контрольных проб материалов. Плохая документация строительства, в том числе недостаточное протоколирование рабочих совещаний по строительству, также была распространенным недостатком. Поэтому было неясно, почему муниципалитет принимал решение решил изменить первоначальное решение в ходе строительства или что вызвало необходимость дополнительных работ.

”Проблемы с качеством работ часто связаны с недостаточным объемом предварительных исследований или непроведением экспертизы при планировании строительных работ” — сказал государственный контролер Янар Хольм. ”Благодаря хорошей предварительной работе количество неприятных сюрпризов можно сократить”. Аудит показал, что были работы, где из-за недостаточных предварительных исследований в ходе строительства было обнаружено, что проектное решение несовместимо с соседними объектами недвижимости или что объем строительства пришлось увеличить в связи с обнаружением подземных сооружений, наличие которых стало неожиданностью.

Государственный контроль также проанализировал работы, привлекшие общественное внимание из-за проблем с качеством, такие как реновация дорог в квартале Моонакюла в городе Раквере и улицы Ванемуйзе в городе Тарту . Было исследовано, сделали ли местные самоуправления всё возможное для минимизации значительных рисков и предотвращения проблем. Выяснилось, что это происходило не всегда и что уровень управления рисками в местных самоуправлениях был неравномерным.

В случае семи из 18 строительных и ремонтных работ, проведенных на дорогах местного значения в 2019–2021 годах, Госконтроль обнаружил, что местные самоуправления недостаточно усердно минимизировали потенциальные риски. Аудит показал, что из-за небрежного отношения к предотвращению проблем строительство или ремонт дорог может обойтись местному самоуправлению дороже, а устранение ошибок может занять много времени.

Госконтроль считает, что местные самоуправления должны осознавать, какие зоны повышенного риска бывают в дорожном строительстве, и требовать в договорах, чтобы надзорный инженер присутствовал при всех работах с повышенной степенью риска и при отборе проб. Также от исполнителя надзора собственника следует требовать документирования процесса строительства с помощью обязательств, возлагаемых на него договором, таким образом, чтобы можно было проверить, что произошло в ходе процесса. Кроме того, представитель местного самоуправления должен вмешиваться сразу, как только будет видно, что надзор собственника не соблюдает возложенные на него требования (в т. ч. в отношении документирования).

”Выступая в качестве заказчика, местные самоуправления иногда слишком полагаются на профессионализм и добрую волю своих договорных партнеров” — прокомментировал государственный контролер Янар Хольм. ”Поэтому требования к проектировщику, строительной организации или исполнителю надзора собственника в договорах остаются неконкретными или не проверяется выполнение этих требований”. Госконтроль считает, что такой риск может быть неоправданным. Определенные неожиданности при строительстве неизбежны, но если они случаются, когда интересы местного самоуправления слабо защищены, может случиться так, что строительство обойдется местному самоуправлению намного дороже, чем планировалось изначально, или завершится значительно позже. Удорожание строительства или срыв его сроков имели место в общей сложности в 12 проанализированных работах.