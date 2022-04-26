Экономика
26.04.2022, 13:30

Банк Luminor приостанавливает предоставление платежных услуг в России и Беларуси

 
Luminor
Luminor
Foto: Kretel Kuusk

Luminor приостановит исходящие платежи в Россию и Беларусь с 1 июня 2022 года и входящие платежи из России и Беларуси с 1 июля 2022 года во всех валютах.

Luminor прекратит предоставление услуги в качестве превентивной меры, чтобы избежать потенциального ущерба как для клиентов, так и для Luminor, который может быть вызван непредвиденными внешними факторами.

Исключения будут делаться только в случае важных государственных заказов и гуманитарной помощи (например, медицинские товары, пенсии и т. д.).

Последняя дата подачи платежных поручений в Россию и Беларусь — 01.06.2022 г. Платежные поручения, поданные после этой даты, не будут исполнены.

Последний день обработки входящих платежей из России и Беларуси — 30.06.2022 г. Все входящие платежи, полученные Luminor после этой даты, будут отклонены, а деньги возвращены отправителю.

RusDelfi
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