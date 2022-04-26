26.04.2022, 12:50
15 лет Бронзовой ночи: влияние России уменьшилось, а эстонцы и русские теперь вместе веселятся в баре Sveta
Foto: Marko Mumm / EPL-i arhiiv
В плане интеграции разница поколений очевидна. Влияние России на эстонских русских уменьшилось. Вопрос об эстонских русских становится горячей темой перед выборами, потом остывает и через несколько лет снова разогревается. Политики изо дня в день мусолят тему эстонской школы. Ходят вокруг, опасаясь подойти к ней вплотную, в страхе какую-то часть людей разозлить. Потому что хочется угодить одновременно всем.