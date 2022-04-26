15 лет Бронзовой ночи: влияние России уменьшилось, а эстонцы и русские теперь вместе веселятся в баре Sveta

Что бы там ни говорили, в Эстонии существует четкое деление на два мира: эстонцы и иноязычные или ”люди с иным родным языком”, как корректно пишут во всех официальных текстах.

Большинство из них — живущие здесь русские, значительная часть которых чувствует, что успех, которого в последние годы все больше и больше добиваются эстонцы, остается для них недостижимым. Они видят новостройки вдоль маршрутов Копли в столице, в которых не могут позволить себе купить квартиру за 300 000 евро, ведь русские зарабатывают в среднем на 19% меньше, чем эстонцы.