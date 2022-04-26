Новости Эстонии
26.04.2022, 12:50

15 лет Бронзовой ночи: влияние России уменьшилось, а эстонцы и русские теперь вместе веселятся в баре Sveta

 
Анна Теэле Орав
2007. aasta 26. aprilli hilisõhtul alanud mässu käigus rüüstas ja vandaalitses Tallinnas ligi 1500 inimest. Põletati Eesti lippe, hakati vastu politseile ja rüüstati poode.
2007. aasta 26. aprilli hilisõhtul alanud mässu käigus rüüstas ja vandaalitses Tallinnas ligi 1500 inimest. Põletati Eesti lippe, hakati vastu politseile ja rüüstati poode.
Foto: Marko Mumm / EPL-i arhiiv
В плане интеграции разница поколений очевидна. Влияние России на эстонских русских уменьшилось. Вопрос об эстонских русских становится горячей темой перед выборами, потом остывает и через несколько лет снова разогревается. Политики изо дня в день мусолят тему эстонской школы. Ходят вокруг, опасаясь подойти к ней вплотную, в страхе какую-то часть людей разозлить. Потому что хочется угодить одновременно всем.

Что бы там ни говорили, в Эстонии существует четкое деление на два мира: эстонцы и иноязычные или ”люди с иным родным языком”, как корректно пишут во всех официальных текстах.

Большинство из них — живущие здесь русские, значительная часть которых чувствует, что успех, которого в последние годы все больше и больше добиваются эстонцы, остается для них недостижимым. Они видят новостройки вдоль маршрутов Копли в столице, в которых не могут позволить себе купить квартиру за 300 000 евро, ведь русские зарабатывают в среднем на 19% меньше, чем эстонцы.

RusDelfi
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