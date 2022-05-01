01.05.2022, 15:20
Любовь без расчета. Как в Эстонии проверяют браки на фиктивность?
ФОТО: Личный архив героев
Интимные переписки, страстные поцелуи и фото ”для личного использования”. Именно так власти проверяют подлинность отношений тех, кто решил заключить брак с гражданином Эстонии. Чтобы этот самый брак не был фиктивным. Через что же приходиться проходить парам, чтобы доказать не только друг другу, но и органам власти чистоту намерений и счастливую семейную жизнь в Евросоюзе? Разбирался RusDelfi.