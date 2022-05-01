Любовь без расчета. Как в Эстонии проверяют браки на фиктивность?

Брак по расчету — вечная тема для обсуждений во многих группах, в которых участники делятся различными вариантами и историями переезда. Зачем же фиктивный брак? Конечно, в первую очередь, желание остаться в Евросоюзе. В интернете даже есть топ-10 лучших стран для иммиграции через заключение брака. Среди них — Франция и Канада, США и Италия, Доминикана и Швеция. Эстонии в этом списке нет, а вот проверка на крепкие семейные узы с иностранцами — есть.

Особенно это касается граждан России и Беларуси, для которых брак — одна из немногих возможностей задержаться в нашей стране надолго.