Новости Эстонии
01.05.2022, 15:20

Любовь без расчета. Как в Эстонии проверяют браки на фиктивность?

 
Марина Бегункова
ФОТО: Личный архив героев

Интимные переписки, страстные поцелуи и фото ”для личного использования”. Именно так власти проверяют подлинность отношений тех, кто решил заключить брак с гражданином Эстонии. Чтобы этот самый брак не был фиктивным. Через что же приходиться проходить парам, чтобы доказать не только друг другу, но и органам власти чистоту намерений и счастливую семейную жизнь в Евросоюзе? Разбирался RusDelfi.

Брак по расчету — вечная тема для обсуждений во многих группах, в которых участники делятся различными вариантами и историями переезда. Зачем же фиктивный брак? Конечно, в первую очередь, желание остаться в Евросоюзе. В интернете даже есть топ-10 лучших стран для иммиграции через заключение брака. Среди них — Франция и Канада, США и Италия, Доминикана и Швеция. Эстонии в этом списке нет, а вот проверка на крепкие семейные узы с иностранцами — есть.

Особенно это касается граждан России и Беларуси, для которых брак — одна из немногих возможностей задержаться в нашей стране надолго.

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