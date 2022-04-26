Таллинн обновит красное покрытие велодорожек на опасных участках

”Нашей целью является постепенное создание безопасной сети велодорожек, с приподнятым уровнем дороги и отделением от проезжей части и пешеходных дорожек, в соответствии с велостратегией Таллинна. Например, в этом году в ходе реконструкции будут построены новые велодорожки на улицах Пронкси, Йыэ и Вана-Каламая, — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. — Красное покрытие останется только на самых опасных участках, где пространство неизбежно делят между собой велосипедисты и другие участники движения, на таких участках такое покрытие следует обновить, точно так же, как разметку на пешеходных переходах и прочую дорожную разметку”.

Покрытие красного цвета в центре города на выделенных для велосипедов полосах движения планируется обновить прежде всего на опасных участках, таких как перекрестки, узкие места, остановки общественного транспорта, участки у въездов и выездов, там, где невозможно создать физического разделения при помощи препятствий между полосами, предусмотренными для велосипедистов, и проезжей частью.

Планируется продолжить физическое отделение полос для велосипедистов от других полос на проезжей части при помощи препятствий. Для этого помимо используемых столбиков будут взяты на вооружение низкие разделители полос, которые установят для отделения велосипедных полос от проезжей части, например, на отрезке Пярнуского шоссе между площадью Вабадузе и улицей Сюда, а также частично на улице Эндла.

Также будет обновлена разметка красного цвета на тех магистралях центра города, которые в этом и следующем году не планируется реконструировать, например, на улице Лийвалайя, реконструкция которой запланирована на 2024 год. Велосипедные полосы, которые сейчас не отмечены красным цветом и не отделены физическими барьерами, планируется в дальнейшем отмечать белыми полосами и синими знаками с изображением велосипедиста.