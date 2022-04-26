Масляный кризис добрался и до Эстонии! Lidl ограничивает продажу растительного масла

По словам пресс-секретаря Lidl Яники Яаго, в основном снабжение товарами магазинов Lidl гарантировано, но с поставкой отдельных товаров могут возникнуть задержки.

"Так как на некоторые группы товаров сейчас действует сильный спрос, то мы оставляем за собой право продавать эти товары в ограниченном количестве в связи с ситуацией. Самую актуальную информацию об ограничениях можно получить в магазинах", — отметила она.

Яаго говорит, что увеличенный спрос есть на определенные продукты питания и средства гигиены, но не уточняет, какие именно.

Selver же на данный момент не видит необходимости ограничивать продажи в какой-либо категории товаров. По словам пресс-секретаря торговой сети Риво Вески, их клиенты предпочитают оливковое масло, а подсолнечное масло, на продажу которого конкурент наложил ограничения, составляет менее десятой части от объема продаж растительных масел.

Украина и Россия являются самыми крупными экспортерами подсолнечного масла, одна лишь Украина отвечает за производство 35-45% рафинированного подсолнечного масла, поступающего в страны ЕС.