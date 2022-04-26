ЧП и криминал
26.04.2022, 10:11

ФОТО | В здании Ekspress Meedia произошло задымление, редакции Delfi и других изданий эвакуировали

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Foto: Tarmo Paju

Сегодня чуть раньше 9 утра здание Ekspress Meedia в центре Таллинна было эвакуировано. В фойе на первом этаже был замечен дым и сработала пожарная тревога, сообщили Delfi в Спасательном департаменте.

Спасатели вскрыли потолок фойе, чтобы разобраться, что заставило сработать пожарную тревогу. На это время из здания жвакуировали сотрудников всех работающих в здании редакций — Delfi, Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress, Maaleht, Õhtuleht и эстонских журналов.

В 9:45 людям разрешили вернуться в здание. Никто не пострадал.

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