26.04.2022, 10:11
ФОТО | В здании Ekspress Meedia произошло задымление, редакции Delfi и других изданий эвакуировали(1)
Foto: Tarmo Paju
Сегодня чуть раньше 9 утра здание Ekspress Meedia в центре Таллинна было эвакуировано. В фойе на первом этаже был замечен дым и сработала пожарная тревога, сообщили Delfi в Спасательном департаменте.
Спасатели вскрыли потолок фойе, чтобы разобраться, что заставило сработать пожарную тревогу. На это время из здания жвакуировали сотрудников всех работающих в здании редакций — Delfi, Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress, Maaleht, Õhtuleht и эстонских журналов.
В 9:45 людям разрешили вернуться в здание. Никто не пострадал.