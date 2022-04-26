”Отстранение от ”Уимблдона” ничего не даст и не изменит”. Рублев — о русских, политике и демократии

В теннисных кругах, где игроков из России и Беларуси воспринимают в первую очередь как отдельных людей, а не абстрактных представителей своих стран, решение было встречено скорее негативно. Против него выступили ATP, WTA, многие игроки (во главе с Новаком Джоковичем, который хорошо знает, что такое война), журналисты и болельщики, пишет Sports.ru.

Из российских игроков обстоятельнее всех пока высказался Андрей Рублев, выдавший эмоциональную речь о целесообразности, справедливости и желании быть хорошим.

”Я под давлением, и в таком положении нет правильного ответа. Что бы я ни сказал, это будет неправильно. Я просто постараюсь сказать от души.

Я один раз уже высказался об этой ситуации и больше не хочу отвечать на этот вопрос. Поэтому я выскажусь еще раз и надеюсь, это все прояснит.

Во-первых, я не политик. Я ничего не знаю — я не читаю новости и за ними не слежу, — потому что я много работал, чтобы играть в теннис. И это моя работа. У меня нет образования. Поэтому я постараюсь объяснить свои чувства. Простите за мой язык и за то, что я не знаю умных, грамотных слов — особенно по такому серьезному вопросу. Поэтому я постараюсь говорить более простыми словами.

Вчера мы созванивались с несколькими игроками и ”Уимблдоном”, чтобы обсудить ситуацию и поиск возможного решения. Если честно, в причинах [отстранения], которые они назвали, нет никакого смысла. В том, что они предлагают, нет даже логики. И я понимаю, например, если бы отстранение российских и белорусских игроков хотя бы на полпроцента что-то изменило или помогло. Но это ничего не даст и ничего не изменит…

Происходящее сейчас — это полная дискриминация, вот на что больше похоже предложение британского правительства. Если они за свободу слова, за возможность говорить, за демократию, [тогда их решение этому противоречит].