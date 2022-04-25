"Возврата быть не может". Каллас на встрече с Шольцем: необходимо добиваться полной изоляции России

Премьер-министр Кая Каллас ознакомила канцлера Шольца с согласованными странами Балтии на прошлой неделе в Риге едиными целями для саммита НАТО в Мадриде. ”Претворение их в жизнь поможет укрепить безопасность нашего региона. Надеемся, что Германия поддержит наше видение — в его фокусе то, что нашему региону требуется значительно большее присутствие НАТО как в небе, в море, так и на земле”, — отметила Каллас.

Премьер-министр поблагодарила канцлера Шольца за лидирующую роль Германии в обеспечении безопасности стран Балтии. Германия с 2017 года является рамочной страной боевой группировки в Литве и увеличила свое присутствие там до более чем 900 солдат. Также Германия, принимая участие в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии, защищала наше небо как в Эмари, так и в Шауляе.

Премьер-министр Кая Каллас подчеркнула на встрече, что нам по-прежнему необходимо добиваться полной изоляции России. ”Война Кремля против Украины — это война против человечности. Не может быть никакого возвращения к прежним отношениям с Россией. Принципиальные изменения в отношениях с Россией должны быть черным по белому подтверждены также на уровне НАТО и Европейского союза”, — сказала она. Германия, по словам Каллас, приняла важные решения о предоставлении военной помощи Украине, но до тех пор, пока ужасы в Украине продолжают твориться, никто из нас не сделал достаточно.

Также Каллас подчеркнула, что Европейский союз не может молча смотреть на уничтожение Украинского государства и его народа. ”Нам нужны быстрые решения. Следующий пакет санкций должен включать в себя нефть и газ. Как покупатель, Европе имеет влияние”, — сказала Каллас. Премьер-министр также подняла тему депозитного счета, который бы позволил уменьшить финансирование российской военной машины, послать России четкий сигнал, что она заплатит за каждый разрушенный дом, мост и дорогу, и отложить средства на восстановление Украины.