"Возврата быть не может". Каллас на встрече с Шольцем: необходимо добиваться полной изоляции России
Премьер-министр Кая Каллас и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе сегодняшней встречи сосредоточились на военной агрессии России против Украины, энергетической безопасности и подготовке к саммиту НАТО в Мадриде.
Премьер-министр Кая Каллас ознакомила канцлера Шольца с согласованными странами Балтии на прошлой неделе в Риге едиными целями для саммита НАТО в Мадриде. ”Претворение их в жизнь поможет укрепить безопасность нашего региона. Надеемся, что Германия поддержит наше видение — в его фокусе то, что нашему региону требуется значительно большее присутствие НАТО как в небе, в море, так и на земле”, — отметила Каллас.
Премьер-министр поблагодарила канцлера Шольца за лидирующую роль Германии в обеспечении безопасности стран Балтии. Германия с 2017 года является рамочной страной боевой группировки в Литве и увеличила свое присутствие там до более чем 900 солдат. Также Германия, принимая участие в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии, защищала наше небо как в Эмари, так и в Шауляе.
Премьер-министр Кая Каллас подчеркнула на встрече, что нам по-прежнему необходимо добиваться полной изоляции России. ”Война Кремля против Украины — это война против человечности. Не может быть никакого возвращения к прежним отношениям с Россией. Принципиальные изменения в отношениях с Россией должны быть черным по белому подтверждены также на уровне НАТО и Европейского союза”, — сказала она. Германия, по словам Каллас, приняла важные решения о предоставлении военной помощи Украине, но до тех пор, пока ужасы в Украине продолжают твориться, никто из нас не сделал достаточно.
Также Каллас подчеркнула, что Европейский союз не может молча смотреть на уничтожение Украинского государства и его народа. ”Нам нужны быстрые решения. Следующий пакет санкций должен включать в себя нефть и газ. Как покупатель, Европе имеет влияние”, — сказала Каллас. Премьер-министр также подняла тему депозитного счета, который бы позволил уменьшить финансирование российской военной машины, послать России четкий сигнал, что она заплатит за каждый разрушенный дом, мост и дорогу, и отложить средства на восстановление Украины.
Эстония успешно сотрудничала с Германией в двустороннем формате в вопросе помощи Украине. ”Переданный Украине в качестве нашего совместного проекта полевой госпиталь активно используется. Мы хотели бы осуществить новые проекты такого рода в сотрудничестве с Германией”, — сказала Каллас.
Каллас и Шольц говорили также об энергетической безопасности и сотрудничестве, прежде всего в сфере возобновляемой энергии. ”Германия заинтересована в эстонских парках ветрогенераторов, мы обсуждали возможности, как роль Германии могла бы возрасти”, — сказала Каллас.
Сегодня в Берлине Каллас встретилась также с министром обороны Кристин Ламбрехт и министром финансов Кристианом Линднером.
Также Каллас выступит с речью в знаменитом Фонде Фридриха Науманна.
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