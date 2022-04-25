Виновный в вандализме в отношении Бронзового солдата задержан, 31-летнему мужчине грозит до года тюрьмы

Глава процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоотер сообщила Delfi, что личность человека удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения.

"Акт вандализма был содеян поздним вечером 12 апреля, и виновником преступления является 31-летний мужчина, — сказала Тоотер. — По просьбе прокурора дело будет рассматриваться в суде в порядке упрощенного производства, а точный приговор станет известен после оглашения вердикта. Согласно Уголовному кодексу, данное преступление наказывается штрафом или тюремным заключением сроком до одного года".

По словам Тоотер, мужчина признался в преступлении и сожалеет о содеянном.

"Понятно, что агрессия России в Украине может воздействовать на эмоции людей, однако выражать свое мнение, совершая акты вандализма в отношении мемориала, — это неправильно. Для этого есть много законных способов", — считает Тоотер.

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