Виновный в вандализме в отношении Бронзового солдата задержан, 31-летнему мужчине грозит до года тюрьмы
Глава процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоотер сообщила Delfi, что личность человека удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения.
"Акт вандализма был содеян поздним вечером 12 апреля, и виновником преступления является 31-летний мужчина, — сказала Тоотер. — По просьбе прокурора дело будет рассматриваться в суде в порядке упрощенного производства, а точный приговор станет известен после оглашения вердикта. Согласно Уголовному кодексу, данное преступление наказывается штрафом или тюремным заключением сроком до одного года".
По словам Тоотер, мужчина признался в преступлении и сожалеет о содеянном.
"Понятно, что агрессия России в Украине может воздействовать на эмоции людей, однако выражать свое мнение, совершая акты вандализма в отношении мемориала, — это неправильно. Для этого есть много законных способов", — считает Тоотер.
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