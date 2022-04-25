Нетрезвый водитель преследовал полицейских, думая, что гонится за ворами

Поздним субботним вечером житель волости Пейпсиээре Тартуского уезда смотрел телевизор у себя дома и вдруг заметил, что мимо дома по узкой деревенской дороге едет автомобиль.

Подозревая, что это могут быть воры, мужчина быстро сел в свою машину и начал преследование, искренне веря, что сможет задержать преступников, собиравшихся поживиться чужим имуществом.

Однако вышло так, что что "охотник за головами" настолько увлекся, что не сразу понял, почему ехавшая впереди машина включила проблесковые маячки. Ему пришлось остановиться.

Удивились все: и водитель, оказавшийся в нетрезвом состоянии, и полицейские, которым он рассказал эту странную историю. Как выяснилось, мужчина всерьез думал, что в его родные места приехали воры, а из-за того, что зрение было затуманено алкоголем, он даже не заметил, что преследует сине-белую полицейскую машину.

В тот вечер местного общественного активиста отвезли домой и попросили обо всех подозрениях сообщать в первую очередь в полицию. А если уж у него и возникнет соблазн самостоятельно патрулировать территорию и блюсти порядок, то делать это на трезвую голову.

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